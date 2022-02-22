صحف اليوم
22 شباط 2022 - 00:51
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"حزب الله" يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب إئتلاف جزيني (الشرق الأوسط)

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&quot;حزب الله&quot; يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب إئتلاف جزيني (الشرق الأوسط)
Lebanon News
أفادت مصادر في الثنائي الشيعي بأن "حزب الله" أخذ على عاتقه الدخول في مغامرة سياسية يتوخى منها التوفيق ولو إنتخابيًا بين حليفيه "أمل" و"التيار الوطني" إنطلاقًا من تركيبه للائحة إئتلافية قاعدتها جزين، على أن تلتقي مع لائحة أخرى في صيدا مدعومة من الثنائي الشيعي، ليصار لاحقًا إلى دمجهما في لائحة واحدة مكتملة لملء المقاعد الإنتخابية الخمسة الموزعة على جزين، 2 موارنة وكاثوليكي، في مقابل مقعدين للسنة في عاصمة الجنوب.
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وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن مهمة "حزب الله" للتوفيق بين حليفيه ليست سهلة، وستواجه صعوبة في حال أصر "التيار الوطني" على احتكار التمثيل النيابي في جزين باستبعاد المرشح النائب الحالي إبراهيم عازار المدعوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقالت إن إخلاء الساحة من قبل الأخير لاسترضاء النائب جبران باسيل ليست واردة، وستؤدي إلى وأد وساطة الحزب في مهدها أي ستولد ميتة.
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