الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"! (نداء الوطن)

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لم يعد سرًا أن رئيس "التيار الوطني الحر" أخذ على عاتقه خلال لقائه الأخير مع الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين تسهيل مهمته في تأمين تراجع لبنان عن سقف التمسك بالخط 29.وأكدت مصادر مواكبة للملف لصحيفة "" أن "التكتم العوني ناتج عن ضعف الحجة القانونية في تبرير التخلي عن الخط 29، والعجز عن شرح موجبات تقديم هدايا مجانية لإسرائيل جعلتها الفائز الأكبر على طاولة المفاوضات لا سيما وأنها لم تقدم أي شيء ذي قيمة نظير تخلي لبنان عن خطوطه الحدودية المتقدمة".وأوضحت المصادر أن "خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونيًا للخط 23"، مشيرة إلى أن "مجرد إلتزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل تحققها."