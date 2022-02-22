صحف اليوم
22 شباط 2022 - 01:03
Back

الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"! (نداء الوطن)

الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"! (نداء الوطن) Lebanon, news ,lbci ,أخبار إسرائيل, لبنان,ترسيم الحدود,الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"! (نداء الوطن)
episodes
الترسيم: هدايا عونية &quot;مجانية&quot; ووعود إسرائيلية &quot;وهمية&quot;! (نداء الوطن)
Lebanon News
لم يعد سرًا أن رئيس "التيار الوطني الحر" أخذ على عاتقه خلال لقائه الأخير مع الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين تسهيل مهمته في تأمين تراجع لبنان عن سقف التمسك بالخط 29.

وأكدت مصادر مواكبة للملف لصحيفة "نداء الوطن" أن "التكتم العوني ناتج عن ضعف الحجة القانونية في تبرير التخلي عن الخط 29، والعجز عن شرح موجبات تقديم هدايا مجانية لإسرائيل جعلتها الفائز الأكبر على طاولة المفاوضات لا سيما وأنها لم تقدم أي شيء ذي قيمة نظير تخلي لبنان عن خطوطه الحدودية المتقدمة".
الإعلان

وأوضحت المصادر أن "خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونيًا للخط 23"، مشيرة إلى أن "مجرد إلتزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل تحققها."
 
الإعلان
إقرأ أيضاً