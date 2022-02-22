المشهد الإنتخابي في صيدا: جس نبض وحرق أسماء بعد عزوف "العمة" (نداء الوطن)

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أكدت مصادر مطلعة أن "المستقبل" في صيدا يدرس 3 خيارات أمامه: العزوف عن الإقتراع، ترك الحرية للناخبين من دون تشجيع أو إستنكاف، أو دعم ترشيح قريب لكن خارج التيار وهذا مستبعد أقله في المرحلة الحالية، على اعتبار أن "العمة" قررت الإستمرار بتحمل مسؤولياتها تجاه المدينة وقضاياها، كاستمرار لمشروع الشهيد رفيق الحريري وخاصة ما يتعلق بالتنمية والتربية.وأشارت المصادر لصحيفة "" إلى أن بعض الجهات بدأ يسرب أسماء قريبة منها كخيار وسط مقبول من بعض الأطراف الصيداوية وخاصة الحريري، وفي حقيقة الأمر هو جس نبض لا أكثر طالما لم يطرح التوافق على أي مرشح جماعي، والأمر متروك لكل جهة لفعل ما تريد، وما يجري حاليًا قد يكون لحرق أسماء قبل أوانها.