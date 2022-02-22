الرد الخليجي يعود إلى الواجهة... هل الأجواء إيجابية أو سلبية؟ (الجمهورية)

الإعلان

سيعود ملف العلاقة بين لبنان ودول الخليج إلى الواجهة في وقت قريب مع الردود الخليجية المرتقبة على الردود اللبنانية على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي. وهو أمر أكدت مصادر ديبلوماسية عربية لصحيفة "" أنه أحيط برعاية من قبل الدول المعنية على أن يتبلور الجواب النهائي ضمن فترة قصيرة.ولم تقدم المصادر أي إشارات أو تلميحات حول شكل الجواب الخليجي إيجابيًا كان أو سلبيًا، إلا أن طيات كلامها لا تميل إلى تغليب الإيجابية.ورفضت تأكيد أو نفي ما يتردد في بعض الأروقة الديبلوماسية بأن الردود الخليجية لن تكون على النحو الذي توخاه لبنان في رده على الورقة الخليجية، والذي تجنب فيه مقاربة البنود الجوهرية في الورقة الخليجية، لا سيما ما يتعلق منها بسلاح "حزب الله" وأنشطته وهجومه المتواصل على دول الخليج.