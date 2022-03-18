صحف اليوم 18 آذار 2022 - 01:09 18/03/2022 01:09:39 اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتين.. ماذا كشفت مصادر لـ"الأخبار"؟

اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتين.. ماذا كشفت مصادر لـ"الأخبار"؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,اموس هوكشتين,اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتين.. ماذا كشفت مصادر لـ"الأخبار"؟

LBCI News Lebanon



الإعلان

وأوضحت مصادر مواكبة أن اللجنة "تدور حولَ نفسها، من دون أن يكون لها قدرة على إيجاد تخريجة للرد اللبناني". تسعى إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انتزاع تنازل لبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية. وعلمت " الأخبار " أن القوى المعنية بالملف بدأت، منذ أيام، تتسلّم رسائل تستعجِل الردّ اللبناني النهائي على اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وعليه، يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً تشاورياً في بعبدا اليوم، وقالت مصادر إنهم قد يحضرون لقاء مع اللجنة المصغرة المكلفة دراسة الاقتراح والتي عقدت ثلاثة اجتماعات في القصر الجمهوري، كان آخرها يومَ أمس.وأوضحت مصادر مواكبة أن اللجنة "تدور حولَ نفسها، من دون أن يكون لها قدرة على إيجاد تخريجة للرد اللبناني".

الإعلان