صحف اليوم
18 آذار 2022 - 01:42
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انقسام في الآراء داخل جمعية المصارف بشأن "الاضراب" (نداء الوطن)

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انقسام في الآراء داخل جمعية المصارف بشأن &quot;الاضراب&quot; (نداء الوطن)
Lebanon News
تداعت جمعية المصارف أمس إلى اجتماع للتداول في الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تلجأ إلى اتخاذها في مواجهة الهجمة القضائية عليها، وفي مقدمها خطوة "الإضراب العام" على كامل الأراضي اللبنانية. غير أنّ مصادر مواكبة للاجتماع كشفت لـ"نداء الوطن" عن انقسام في الآراء بين أعضاء الجمعية إزاء هذه الخطوة، وسط تأييد فريق للإضراب وتحميل الحكومة المسؤولية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتج عنه، مقابل تخوّف فريق آخر من اللجوء إلى إقفال المصارف خشية إحداث "انفجار شعبي واجتماعي لن يكون من السهل تدارك تداعياته السلبية والكارثية في البلد".
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