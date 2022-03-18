صحف اليوم
18 آذار 2022 - 18:06
18/03/2022 18:06:57
ملف الترسيم... العودة إلى الناقورة والاستمرار بالتفاوض (الانباء الكويتية)
ملف الترسيم... العودة إلى الناقورة والاستمرار بالتفاوض (الانباء الكويتية)
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم,الحدود البحرية,ملف الترسيم... العودة إلى الناقورة والاستمرار بالتفاوض (الانباء الكويتية)
LBCI News Lebanon
علمت صحيفة
"الأنباء الكويتية"
ان الجواب اللبناني للجانب الأميركي بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، هو العودة الى مفاوضات الناقورة واعتبار مقترح الوسيط انوس هوكشتاين من خطوط التفاوض.
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