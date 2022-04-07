المدير العام للإسكان: مبادرات ستساهم في استنهاض عمليات الائتمان بالتجزئة لصالح أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة (الراي الكويتية)

المدير العام للإسكان: مبادرات ستساهم في استنهاض عمليات الائتمان بالتجزئة لصالح أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة (الراي الكويتية)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الاسكان, المدير العام للإسكان: مبادرات ستساهم في استنهاض عمليات الائتمان بالتجزئة لصالح أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة (الراي الكويتية)

LBCI News Lebanon



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وعن ضيق الإمكانات المتاحة للبنوك، في ظل الضغوط الناشئة عن الأزمات وتقنين السيولة التي تعانيها البلاد، أكد حبيب لصحيفة كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان اللبناني أنطوان حبيب، عن مبادرات نوعية وشيكة، ستساهم في استنهاض عمليات الائتمان بالتجزئة (Retail)، لصالح أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة، بعدما تعرضت لانتكاسة حادة بفعل انفجار الأزمات النقدية والمالية في البلاد، وما خلّفته من تداعيات على الأنشطة المصرفية التقليدية.وعن ضيق الإمكانات المتاحة للبنوك، في ظل الضغوط الناشئة عن الأزمات وتقنين السيولة التي تعانيها البلاد، أكد حبيب لصحيفة "الراي الكويتية" أنه "إضافة إلى إمكاناتنا الخاصة المكوَّنة من رساميلنا، ومن المخصصات التي نعوّل على انسيابها، من مساهمينا الموزَّعين بين 80 في المئة لمصارف خاصة، و20 في المئة للدولة، سنعتمد على مصدر تمويل سخي يبلغ نحو 165 مليون دولار عبر الجهود المبذولة لإنعاش اتفاقية قرض ميسّر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ومقره الكويت)، علماً ان اتفاقية القرض الميسر هي الثالثة من نوعها بين الصندوق والمصرف".

وشدّد على "أن المظلة الخليجية عموماً والكويتية خصوصا لم تغب يوماً عن لبنان".