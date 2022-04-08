تعهّد السلطة لـ"الصندوق" بالإصلاح: "كذبة 7 نيسان"! (نداء الوطن)

جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأنّ "كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لافتتا في المقابل الى أنّ "إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي بالأمس مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية".
وأسفت المصادر في حديث لصحيفة "نداء الوطن
" لكون هذا الاتفاق "ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية "ببلاش" لها من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة".