سلام غير مرتاح في جلسة الحكومة أمس... وحلحلة في ملف الجامعة اللبنانية؟ (الجمهورية)

في ملف الجامعة اللبنانية الذي أخذ حيزا واسعا من النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء، علمت "الجمهورية" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتجه الى فصل المراسيم الثلاثة عن مرسوم تعيين عمداء الكليات، لكن السؤال هل يقبل رئيس الجمهورية بهذا الامر؟
واطلع مجددا مجلس الوزراء من وزير الاقتصاد أمين سلام على واقع مخزون القمح وما يصرف له من اعتمادات من السحوبات الخاصة ومن البنك الدولي.
وعلمت "الجمهورية"
أن ميقاتي شدّد خلال الجلسة وسأل اكثر من مرة عن اسباب استيراد آلاف الاطنان من القمح وهو ما يفوق حاجة لبنان بأضعاف، كذلك سأل عن الاطنان الضائعة واماكن وطرق هَدرها طالباً من وزير الاقتصاد التشدد اكثر واكثر في هذا الملف بالتحديد.
أيضا، علمت "الجمهورية" أن سلام لم يكن مرتاحاً الى هذا الامر وقد بَدا وكأنّ اللوم يقع عليه بعدم حسمه ومعالجته سريعاً.
وأكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن من جهته لـ"الجمهورية" أنّ الحكومة عازمة على محاربة الاحتكار في كل القطاعات، وتحديداً في موضوع القمح ولو بَقي من عمرها ساعة واحدة.
ولفت إلى أنّ البلد يحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تضافر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في سبيل دعم القمح والرغيف.