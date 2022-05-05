"التيار" يتكل على دعم "حزب الله" والإعتداء على المنافسين (نداء الوطن)

الإعلان

أوضحت مصادر لصحيفة "" أن حالات التضييق التي يتعرض لها المرشحون على لائحة "بناء الدولة" ومنع الصوت الإعتراضي، في حين يتوزع أكثر من عشرين مرشحًا شيعيًا على اللوائح الأربع الأخرى المتنافسة في بعلبك الهرمل، أنه إضافة للخلاف السياسي بين "حزب الله" و"القوات" وحملات التخوين وحادثة الطيونة، وحيث تعتبر لائحة "القوات" هي المنافسة الأقوى للائحة الأمل والوفاء وتصل إلى الحاصل الإنتخابي ويمكن أن تفوز بحاصلين وأكثر، فإن الهوى الشعبي في بعلبك الهرمل وتراجع نسبة الإقتراع وحالات الإعتراض التي تظهر على أداء النواب، كل هذه الأمور يسعى "حزب الله" إلى حلها ولملمتها.أما على صعيد الهوى السني والمشاركة في الإنتخابات، أكدت مصادر أن عدم قدرة "المستقبل" على ضبط الشارع السني وثنيه عن المشاركة في الإنتخابات وتقرير مصيره دفع ببعضه إلى شراء الهويات من الناخبين السنة بدافع ثنيهم عن المشاركة، في حين يعمل بعض المنظمين في "التيار" من تحت الطاولة لحث الناس على المشاركة.