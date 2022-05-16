خمسة حواصل مرجّحة لـ"قوى الاعتراض" (الأخبار)

وفق المعلومات الأولية الصادرة عن المكينات الانتخابية، خمسة نوابٍ من خارج قوى السلطة التقليدية حجزوا مقاعدهم في مجلس النواب مع احتمال ارتفاع العدد إلى سبعة عند انتهاء عملية فرز الأصوات، من أصل 719 مرشحاً منضوين في 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات. ابراهيم منيمنة ونقيب المحامين السابق ملحم خلف والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان وطبيب العيون الياس جرادة وحليمة قعقور. هم حصّة "قوى الاعتراض" المُفترضة في المجلس القادم. فيما أي من مرشحي حركة "مواطنون ومواطنات" لن يصل الندوة البرلمانية، في حين أن مرشّحهم في المتن جاد غصن حاز على أرقامٍ وازنة، بحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار
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