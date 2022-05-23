صحف اليوم 23 أيار 2022 - 00:25 23/05/2022 00:25:34 هذا ما كشفته مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لانتخابات رئاسة المجلس النيابي (الجمهورية)

هذا ما كشفته مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لانتخابات رئاسة المجلس النيابي (الجمهورية)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة مجلس النواب,نبيه بري,هذا ما كشفته مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لانتخابات رئاسة المجلس النيابي (الجمهورية)

LBCI News Lebanon



الإعلان

ولفتت المصادر نفسها لـ"



ورأت المصادر، "انّ الغريب والعجيب في الامر هو انّ المزايدات الجارية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" عنوانها إصلاحي وباطنها تحسين أسعار". وأشارت الى "أن لا تقدّم عملياً حصل بعد على التحضّر لانتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي الجديد. فرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يقول "تعالوا لنتفق الآن حتى لا يجرّونا الى الخارج"، فيما حزب "القوات اللبنانية" بدأ بتحديد الشروط والمواصفات التي يريد توافرها بنائب رئيس المجلس، بحيث تكون كمواصفات رئيس المجلس. ففي كل دورة يطرحون أنفسهم على انّهم تغييريون وإصلاحيون وهم أنفسهم يعطّلون اي تغيير وأي اصلاح. والآن يقولون انّهم تغيّروا وسيغيّروا. افتراضاً انّ هذه الكتل "بعضها مثل بعض" وهناك فريق جديد ينشد التغيير والإصلاح، ويعبّر عن ثورة ويشكّل كتلة قوامها لا بأس بها، فعملياً عنوان التغيير يكمن هنا. ولتخاض التجربة بين كتل الجيل القديم ـ الجديد والجيل الجديد الذي نزل الى الساحة النيابية تحت راية التغيير. فخوض التجربة مع هذا الجيل لأنّها الأولى إذا أخذنا في الاعتبار انّ الكتل القديمة جدّدت في أعضائها ولم تجدّد في نهجها. ولذا، فلتكن التجربة مع هذا الجيل الذي يعبّر عنه النائب ملحم خلف وغيره". كشفت مصادر نيابية مطلعة على التحضيرات الجارية لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، انّ مهلة الـ15 يوماً لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري قد بدأت امس. وقالت لـ"الجمهورية": طالما انّهم يطرحون انتخاب رئيس مجلس نيابي غير شيعي، فليُعاد النظر اذاً في طائفية بقية الرئاسات، ولتكن مداورة بين الطوائف إذا ارادوا، وليبادروا الى ان تكون رئاسة المجلس للمسيحيين ولتكن رئاسة الجمهورية للشيعة أو للمسلمين عموماً، طالما انّهم يشكون من انّ صلاحيات رئاسة رئيس الجمهورية باتت منقوصة بموجب الدستور المنبثق من اتفاق الطائف.ولفتت المصادر نفسها لـ" الجمهورية " الى "انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي كلمته الى اللبنانيين الثلثاء الماضي، طلب تهدئة الأجواء لتكون مقدّمة لانعقاد هذا الحوار، وطرح كل القضايا الأساسية التي تشكّل الخلاف والاختلاف. ولم يجعل منها شروطاً سوى للإنقاذ".ورأت المصادر، "انّ الغريب والعجيب في الامر هو انّ المزايدات الجارية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" عنوانها إصلاحي وباطنها تحسين أسعار". وأشارت الى "أن لا تقدّم عملياً حصل بعد على التحضّر لانتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي الجديد. فرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يقول "تعالوا لنتفق الآن حتى لا يجرّونا الى الخارج"، فيما حزب "القوات اللبنانية" بدأ بتحديد الشروط والمواصفات التي يريد توافرها بنائب رئيس المجلس، بحيث تكون كمواصفات رئيس المجلس. ففي كل دورة يطرحون أنفسهم على انّهم تغييريون وإصلاحيون وهم أنفسهم يعطّلون اي تغيير وأي اصلاح. والآن يقولون انّهم تغيّروا وسيغيّروا. افتراضاً انّ هذه الكتل "بعضها مثل بعض" وهناك فريق جديد ينشد التغيير والإصلاح، ويعبّر عن ثورة ويشكّل كتلة قوامها لا بأس بها، فعملياً عنوان التغيير يكمن هنا. ولتخاض التجربة بين كتل الجيل القديم ـ الجديد والجيل الجديد الذي نزل الى الساحة النيابية تحت راية التغيير. فخوض التجربة مع هذا الجيل لأنّها الأولى إذا أخذنا في الاعتبار انّ الكتل القديمة جدّدت في أعضائها ولم تجدّد في نهجها. ولذا، فلتكن التجربة مع هذا الجيل الذي يعبّر عنه النائب ملحم خلف وغيره".

الإعلان