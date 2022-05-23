باسيل يتحضّر لاغتيال اتفاق الطائف؟ (الشرق الأوسط)

استبق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاستعدادات لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان اللبناني وتشكيل حكومة جديدة وتأمين الانتقال السلمي بانتخاب رئيس جمهورية خلفاً للحالي، بوضع دفتر شروط أقل ما يقال فيه، كما يقول قطب سياسي لـ"الشرق الأوسط"، إنه يتوخى منه إقحام البلد في أزمة سياسية مديدة ومستعصية.
وأشار القطب السياسي لـ"الشرق الأوسط
" الى أن باسيل أدرج في دفتر شروطه مجموعة من النقاط الخلافية تتجاوز موقفه من إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للبرلمان لدورة سابعة، إلى تنظيم اغتياله لـ"اتفاق الطائف" وتلميحه بوضوح إلى وجود نية بعدم تشكيل الحكومة من دون أن يسلّط الأضواء على الأسباب التي يمكن أن تعطّل تشكيلها.
وأكد المرجع نفسه أن باسيل أعدّ خطة لاغتيال اتفاق الطائف بمطالبته بتعديلات دستورية تمثّلت في تحديد مهلة الشهر لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة على أن تنسحب المُهلة نفسها على الأخير لتأليفها.