صحف اليوم 24 أيار 2022 - 00:23 24/05/2022 00:23:28 انتخابات رئاسة المجلس... هذا ما سيقايض عليه التيار الوطني الحر (الأخبار)

انتخابات رئاسة المجلس... هذا ما سيقايض عليه التيار الوطني الحر (الأخبار)

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LBCI News Lebanon

قبل ايام قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه لا يقايض، ولا يربط انتخاب رئيس المجلس بانتخاب نائبه. وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن مكمن المقايضة في مكان آخر: ما لم يسع رئيس الجمهورية وتياره الحصول عليه في السنوات الاخيرة، هو نفسه المرشح للمقايضة الآن. ابرز الشروط اثنان: الحصول على تعهد هو مثابة جوهرة التاج يقضي برفع الغطاء عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واقالته من منصبه قبل مغادرة عون الرئاسة، وتأليف حكومة تتخلص من المواصفات التي طبعت الحكومتين الاخيرتين برئاسة الرئيسين حسان دياب ونجيب ميقاتي والعودة الى الحكومة السياسية المؤلفة من وزراء حزبيين يمارسون الحكم باسم احزابهم بالذات. تسمية نائب للرئيس من التيار الوطني الحر يصبح تفصيلاً في برنامج اوسع لما تبقى من الولاية، بحسب ما ورد في " الأخبار ". الإعلان

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