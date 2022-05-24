الأنظار متجهة صوب موعد إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس المجلس (الجمهورية)

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رجحت مصادر مجلسية لصحيفة "" أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى انعقاد الجلسة بداية الأسبوع المقبل، بعدما تكون كل إجراءات إنعقادها قد إكتملت.وأشارت إلى إمكان إنعقاد الجلسة أواخر الأسبوع الحالي في حال طرأ ما يستدعي ذلك.