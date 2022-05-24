صحف اليوم
24 أيار 2022 - 00:32
24/05/2022 00:32:03
الأنظار متجهة صوب موعد إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس المجلس (الجمهورية)
الأنظار متجهة صوب موعد إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس المجلس (الجمهورية)
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LBCI News Lebanon
رجحت مصادر مجلسية لصحيفة "
الجمهورية
" أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى انعقاد الجلسة بداية الأسبوع المقبل، بعدما تكون كل إجراءات إنعقادها قد إكتملت.
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وأشارت إلى إمكان إنعقاد الجلسة أواخر الأسبوع الحالي في حال طرأ ما يستدعي ذلك.
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