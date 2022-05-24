مسار الجلسة: نائب الرئيس "حماوة" والتنافس في انتخاب "المطبخ التشريعي"! (الجمهورية)

رأت مصادر نيابية أن المحسوم في الإستحقاق المجلسي هو انتخاب الرئيس بري، أما بالنسبة إلى موقع نائب الرئيس، فتبدو العملية الإنتخابية المرتبطة به ملفوحة بحماوة يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه وأي تحالفات ستنشأ ربطًا بهذا الموقع وأي مقايضات ستجري لإتمامه.وأفادت معلومات لصحيفة "" بأن غالبية النواب الجدد، ولاسيما من يقدمون أنفسهم تغييريين، يصرون على أن يأتي انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة (أعضاء هيئة مكتب المجلس)، وكذلك تركيبة اللجان النيابية الجديدة سواء بالنسبة إلى أعضاء اللجان أو إلى رؤسائها ومقرريها، بالإنتخاب وليس عبر إعداد صيغ مجهزة مسبقًا وفق تقاسم بين الكتل.