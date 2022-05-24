مصادر قيادية في "القوات" لـ"الشرق الأوسط": لفتح المجال أمام حكومة أكثرية للبدء بطريق الإصلاح

أكّدت مصادر قيادية في "القوات" اللبنانية أن الانتخابات النيابية أفرزت أكثرية جديدة تضم، إضافة إلى كتلة "القوات"، كتل "حزب الكتائب اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وما سمتها "الحالة السنية الجديدة" (النواب السنة المعارضين لـ"حزب الله")، إضافة إلى النواب الذين يمثلون المجموعات التغييرية الذين يشكلون جميعهم 66 نائباً.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط
": "نريد حكومة أكثرية انطلاقاً من أن الفريق الآخر حكم في أكثر من حكومة من لون واحد وكل هذه الحكومات وصلت إلى حائط مسدود ولم تتمكن من إخراج لبنان من أزمته وهذا نتيجة أداء هذا الفريق ورفضه الذهاب إلى خطوات إصلاحية انطلاقاً من مصالحه".
من هنا شددت المصادر على أنه "لا يمكن الذهاب إلى حكومة شراكة مع هذا الفريق وهو الذي يشكل إحدى العقبات الأساسية لإخراج لبنان من أزمته... وبالتالي عليه الآن فتح المجال أمام حكومة أكثرية للبدء بطريق الإصلاح بعد الانتخابات التي أفرزت أكثرية بحيث يتحول البرلمان لمساحة مراقبة والحكومة لأداة تنفيذية لأنه لا يمكن الاستمرار بمنطق مشروعين سياسيين متناقضين تحت سقف واحد"، مؤكدة أن "هذا الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضع البلد على سكة الإنقاذ".