سفير أوروبي يكشف: خطوات ملموسة سيشهدها لبنان في الفترة المقبلة (الجمهورية)

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أفادت معلومات لصحيفة "" بأنه عقد لقاء خلال اليومين الماضيين بين مجموعة من كبار رجال الأعمال والإقتصاد مع سفير دولة أوروبية كبرى، قدم خلاله السفير مقاربة للمشهد اللبناني ما قبل الإنتخابات وما بعدها، لافتًا إلى أن مشكلة لبنان الأساسية تأتي من الصراعات السياسية وصراع المصالح، وكذلك من أهواء بعض السياسيين التي تسببت بالأزمة في لبنان وفاقمتها إلى المستوى الصعب الذي بلغته.ورأى السفير أن مكمن الخلل الأساسي والجوهري في لبنان هو "عدم الكفاءة"، إن في إدارة الدولة أو على مستوى قيادة إدارات الدولة، مشددًا على أن هذا واقع بات من الملح أن يتغير ويزول.وقد أشار السفير الأوروبي إلى أن الإتحاد الأوروبي ما زال يضع لبنان في صدارة إهتماماته وثمة خطوات ملموسة تعكس هذا الإهتمام سيشهدها لبنان في الفترة المقبلة.