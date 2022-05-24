صحف اليوم
24 أيار 2022 - 01:07
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بارود لـ"نداء الوطن": مهلة حث ولا شيء يمنع من تحديد موعد خارجها

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بارود لـ&quot;نداء الوطن&quot;: مهلة حث ولا شيء يمنع من تحديد موعد خارجها
Lebanon News
رأى الوزير السابق والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود أن الدعوة من قبل رئيس السن إلى الجلسة هي موجب دستوري والإستنساب هو خلال مهلة الـ15 يومًا، وهذا الموجب يرتبط بعمل المؤسسة الدستورية الأم التي يمكن أن تتعطل بعدم تحديد الجلسة واستكمال إدارتها عبر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس.
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واعتبر بارود في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أن مهلة الـ15 يومًا هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط ولا ترتبط بجزاء، بمعنى أن النص يدعو إلى تحديد جلسة خلال 15 يومًا ولكن في حال إنقضاء المهلة لا يعني أنه لا يمكن الدعوة إلى جلسة لأن الهدف هو إنتخاب رئيس المجلس وليس الوقوع في فراغ يمكن أن يعطل عمل المجلس، ومن المستحسن تحديد الجلسة خلال الـ15 يومًا لأن الهدف هو تأمين إنتظام عمل مؤسسة مجلس النواب.
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