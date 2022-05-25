موقف لافت للسفير السعودي... (الجمهورية)

نقل زوار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عنه تأكيده ان الرياض مستعدة للاستمرار في مساعدة لبنان، "لكننا لن نقبل بتفعيل الدعم له قبل ان يبادر الى تنظيف نفسه من "البواليع" التي شفطت الأموال سابقاً، وإلا فإنّ اي أموال جديدة ستذهب مجددا في تلك "البواليع" ولن يستفيد منها اللبنانيون". ولفت الى انه "وعلى رغم خلافاتنا مع الإيرانيين، فهم أيضا لا يقبلون بأن يبقى الفساد مُستشرياً".
وفي موقف لافت، اعتبر البخاري، وفق زوّاره، "ان هناك في لبنان من يجب أن يتنحّى جانباً، والبعض فهم هذا الأمر فيما لم يفهمه بعد البعض الآخر من خصومنا وحلفائنا على حد سواء"، بحسب ما ورد في "الجمهورية
".