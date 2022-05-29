من أعطى إسرائيل "ضمانات" لبدء التنقيب؟ (الأخبار)

وقد أعربت مصادر مطلعة على الملف عن خشيتها من أن يكون هدف هذه العودة إشغال الجانب اللبناني عما يحصل في المياه الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع قرب بدء الإنتاج الإسرائيلي من حقل "كاريش" والحديث عن مفاوضات إسرائيلية مع عدد من الدول الأوروبية لتوقيع إتفاقات توريد الغاز خلال 18 شهرًا.وأشارت مصادر لصحيفة "" إلى أن موضوع الترسيم كان من بين الملفات التي بحثها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في واشنطن الأسبوع الماضي، ودعوته في حديثه إلى صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية، إلى أن يرد الجانب اللبناني على آخر إقتراح تقدم به هوكشتين في بيروت.