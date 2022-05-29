صحف اليوم
29 أيار 2022 - 23:43
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من أعطى إسرائيل "ضمانات" لبدء التنقيب؟ (الأخبار)

من أعطى إسرائيل "ضمانات" لبدء التنقيب؟ (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضمانات,إسرائيل,من أعطى إسرائيل "ضمانات" لبدء التنقيب؟ (الأخبار)
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من أعطى إسرائيل &quot;ضمانات&quot; لبدء التنقيب؟ (الأخبار)
Lebanon News
وقد أعربت مصادر مطلعة على الملف عن خشيتها من أن يكون هدف هذه العودة إشغال الجانب اللبناني عما يحصل في المياه الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع قرب بدء الإنتاج الإسرائيلي من حقل "كاريش" والحديث عن مفاوضات إسرائيلية مع عدد من الدول الأوروبية لتوقيع إتفاقات توريد الغاز خلال 18 شهرًا.

وأشارت مصادر لصحيفة "الأخبار" إلى أن موضوع الترسيم كان من بين الملفات التي بحثها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في واشنطن الأسبوع الماضي، ودعوته في حديثه إلى صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية، إلى أن يرد الجانب اللبناني على آخر إقتراح تقدم به هوكشتين في بيروت.
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