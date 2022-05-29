جلسة إنتخاب بري: ملامح حلحلة مع العونيين؟ (الأخبار)

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أوضحت مصادر مطلعة على الإتصالات المتسارعة قبل موعد الجلسة أن "الأمور مش مسكرة حتى الآن تمامًا مع التيار الوطني الحر في شأن التعاطي مع ترشيح الرئيس بري،" خصوصًا أن التيار لمس من ثنائي أمل - حزب الله جوًا إيجابيًا تجاه ترشيح النائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس.وفي السياق، أثارت زيارة بو صعب لعين التينة أول من أمس أسئلة كثيرة حول ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين بري رئيس المجلس ورئيس التيار النائب جبران باسيل.وقد نفت مصادر باسيل لصحيفة "" الأمر، مؤكدة أن التيار لا يزال يتمسك بموقفه بعدم التصويت.