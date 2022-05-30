صحف اليوم
30 أيار 2022 - 00:02
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المعركة حول نائب الرئيس ستفرز الأحجام والكتل.. وماذا نُقل عن أوساط ديبلوماسية غربية؟ (الجمهورية)

المعركة حول نائب الرئيس ستفرز الأحجام والكتل.. وماذا نُقل عن أوساط ديبلوماسية غربية؟ (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,نائب رئيس مجلس النواب,المعركة حول نائب الرئيس ستفرز الأحجام والكتل.. وماذا نُقل عن أوساط ديبلوماسية غربية؟ (الجمهورية)
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المعركة حول نائب الرئيس ستفرز الأحجام والكتل.. وماذا نُقل عن أوساط ديبلوماسية غربية؟ (الجمهورية)
Lebanon News
تحدثت اوساط معنية عن عملية خلط اوراق جارية في موضوع نائب رئيس مجلس النواب، لأنّ المعركة الانتخابية حوله ستفرز فعلياً الأحجام والكتل في المجلس الجديد. إذ انّ هناك مجموعة من الأسماء المطروحة، ولم يرسُ أي منها على برّ بعد.

الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية" نقلاً عن أوساط ديبلوماسية غربية، انّها تابعت باهتمام شديد وارتياح كبير إتمام الانتخابات النيابية في لبنان والنتيجة التي آلت إليها، وانّها تترقّب المسار الذي ستسلكه الأمور.
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وكشفت هذه المصادر نقلاً عن الأوساط الديبلوماسية نفسها، انّ مصدر ارتياحها الى نتيجة الانتخابات مردّه إلى انّ ما أفرزته وضع حداً للاصطفاف الحاد الذي كان قائماً بين فريقين منقسمين لم تفلح كل المساعي الداخلية والخارجية في توحيدهما حول مساحة ومصلحة مشتركة، وانّ عدم انتزاع اي فريق للأكثرية النيابية مع وجود كتل مستقلة وشخصيات غير تابعة لأي فريق ومحور، يمنع اي فريق من ان يحكم منفرداً، ويجعل كل فريق في حاجة إلى التعاون مع قوى أخرى، ما يؤدي إلى كسر حلقة التقاتل التي كانت سائدة، ويؤشر إلى وجود فرصة في ظل التعددية التي طبعت المجلس النيابي الجديد.

وأكّدت المصادر انّ لبنان ليس متروكاً لأمره وقدره، إنما العين الدولية ساهرة على أوضاعه أكثر من بعض المسؤولين فيه. ولن تسمح بإدخال لبنان في الفوضى.
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