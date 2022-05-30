عشية جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه... "الأجواء ايجابية" بين بري وباسيل (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon



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وأبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى "



واعتبرت الاوساط، انّ كلاً من بري وباسيل "قرّرا ان يقاربا علاقتهما بواقعية، بعيداً من السقوف المرتفعة. وهذه المقاربة البراغماتية يجب أن تُترجم خلال جلسة الثلثاء، عبر مرونة متبادلة ينبغي أن تفضي الى انتخاب بري لرئاسة المجلس والياس بوصعب لموقع نائب الرئيس، اذا لم يستجد ما ينسف هذه المعادلة." تواصلت اللقاءات والاجتماعات بعيداً من الأضواء، في مرحلة توقّعت فيها مصادر نيابية عليمة، ان يُصار الى الإعلان عن اتفاق مساء اليوم، يؤدي الى تراجع بعض الاطراف الأساسية عن مواقفهم، توصلاً الى تفاهم يحسم نتائج الانتخابات قبل فتح صناديق الاقتراع عند الحادية عشرة قبل ظهر غد، إحداها لانتخاب رئيس مجلس النواب وثانٍ لنائبه وثالث لأميني السر ورابع للمفوضين الثلاثة.وأبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى " الجمهورية "، انّ "الأجواء ايجابية" بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عشية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، مشيرة الى انّه يبدو انّ هناك تفاهماً معقولاً قد تمّ بينهما على طريقة التعامل مع جلسة الغد.واعتبرت الاوساط، انّ كلاً من بري وباسيل "قرّرا ان يقاربا علاقتهما بواقعية، بعيداً من السقوف المرتفعة. وهذه المقاربة البراغماتية يجب أن تُترجم خلال جلسة الثلثاء، عبر مرونة متبادلة ينبغي أن تفضي الى انتخاب بري لرئاسة المجلس والياس بوصعب لموقع نائب الرئيس، اذا لم يستجد ما ينسف هذه المعادلة."

الى ذلك، وعلم انّ "اللقاء الديمقراطي" الذي سيجتمع اليوم برئاسة النائب تيمور جنبلاط يتجّه الى انتخاب بري وقد لا ينتخب بوصعب. كذلك علم انّ كتلة "الانماء لعكار" التي تضمّ النواب وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وأحمد رستم ستصوت لبرّي.