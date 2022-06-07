هوكشتاين في لبنان نهاية الاسبوع واسرائيل تتريّث (الجمهورية)

أوضحت مصادر مطلعة أنّ باخرة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "Energean Power" قبالة المنطقة الحدودية البحرية اللبنانية المتنازَع عليها لم تدخل المنطقة وهي لا تزال على بعد ثلاثة اميال جنوب الخط 29 الى الجانب الاسرائيلي من المنطقة الاقتصادية، في خطوة وُصِفت بأنها تعبّر عن تريّث اسرائيل في القيام بأي عمل استفزازي انتظاراً لوصول الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين الى المنطقة نهاية الأسبوع الجاري.
وفي هذا السياق، علمت "الجمهورية"
أنّ الاتصال الذي أجراه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع هوكشتاين أمس الأول انتهى بإبلاغه أنه سيكون في بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، أي ما بين الاحد أو الاثنين، وهو ما سيؤكده في وقت لاحق قبل هذا الموعد، مؤكداً أنّ الزيارة ستكون بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في اسرع وقت ممكن.