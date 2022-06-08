صحف اليوم
08 حزيران 2022 - 00:19
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الجيش اللبناني مصمم على ملاحقة المطلوبين وتجار المخدرات (الشرق الاوسط)

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الجيش اللبناني مصمم على ملاحقة المطلوبين وتجار المخدرات (الشرق الاوسط)
Lebanon News
كشف مصدر أمني أن الجيش اللبناني وسَّع ملاحقاته للمطلوبين وتجار المخدرات في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات المداهمة لم تنتهِ عند هذا الحد، وستبقى متواصلة بعناية وانتقائية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ولن تستثني أحداً من هذه العمليات، من التجار والمطلوبين والعابثين بالأمن.

وأشار المصدر لـ"الشرق الاوسط" إلى أن هناك عمليات متابعة مدروسة ستتواصل، مع أولوية الحفاظ على أمن المدنيين، موضحاً أن الملاحقات ليست آنية؛ لكنها مستمرة لما خلَّفته من انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني وجيل الشباب وطلاب المدارس، وفي المناطق الشرقية من لبنان والضاحية الجنوبية.
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