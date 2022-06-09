الحكومة بعيدة المنال وباسيل يتمسك بهذه الحقائب (نداء الوطن)

كشفت المصادر أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون باستمرار وإن لم يلتق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مباشرة، فاإن ما تنامى اليه أن الاخير يرغب في حكومة سياسية يتمثل فيها التيار الوطني بثلاث حقائب وزارية هي الى الطاقة وزارتا العدل والخارجية التي يريد تسلمها بنفسه.
وتمضي المصادر قائلة لـ"نداء الوطن"
إن في الواحد والثلاثين من تشرين المقبل تنتهي ولاية عون، وانتخاب خلف له لن يكون ميسراً اذا ما طالت الازمة، موضحة أن مثل هذا الانتخاب تلزمه ارضية جاهزة واجواء اقليمية ودولية لن تكون بالمتناول لتمرير الاستحقاق بهدوء، الامر الذي يعزز امكانية استمرار الحكومة الجديدة الى اجل غير مسمى مع صلاحيات رئاسية ستجير لها حكماً.