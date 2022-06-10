صحف اليوم
10 حزيران 2022 - 00:16
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الخيارات اللبنانية ضيقة في ملف ترسيم الحدود (الشرق الأوسط)

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الخيارات اللبنانية ضيقة في ملف ترسيم الحدود (الشرق الأوسط)
Lebanon News
 
رأت مصادر لبنانية متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل أن الخيارات اللبنانية ضيقة، وقالت: "ثمة مخاوف جدية من تأزم يقضي على فرص التفاوض، ينتهي بأن تصدر إسرائيل الغاز، بينما لا يستطيع لبنان التنقيب"، في إشارة إلى المعوقات التي اعترت التنقيب في البلوك رقم 9 في ظل النزاع، رغم أنه رقعة تم تلزيمها لتحالف من 3 شركات فرنسية وإيطالية وروسية.
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وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "توقيع المرسوم 6433 وتوقف المفاوضات وإصرار إسرائيل على الاستخراج من منطقة يعتبرها لبنان متنازعاً عليها، يهدد بنزاع عسكري يصعب تجنبه".
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