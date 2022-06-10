الخيارات اللبنانية ضيقة في ملف ترسيم الحدود (الشرق الأوسط)

رأت مصادر لبنانية متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل أن الخيارات اللبنانية ضيقة، وقالت: "ثمة مخاوف جدية من تأزم يقضي على فرص التفاوض، ينتهي بأن تصدر إسرائيل الغاز، بينما لا يستطيع لبنان التنقيب"، في إشارة إلى المعوقات التي اعترت التنقيب في البلوك رقم 9 في ظل النزاع، رغم أنه رقعة تم تلزيمها لتحالف من 3 شركات فرنسية وإيطالية وروسية.
وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط
": "توقيع المرسوم 6433 وتوقف المفاوضات وإصرار إسرائيل على الاستخراج من منطقة يعتبرها لبنان متنازعاً عليها، يهدد بنزاع عسكري يصعب تجنبه".