صحف اليوم 16 حزيران 2022 - 00:10 16/06/2022 00:10:35 لماذا لا يلتقي نواب التغيير رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ ومن سيسمون؟ (الأخبار)

لماذا لا يلتقي نواب التغيير رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ ومن سيسمون؟ (الأخبار)

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لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض لـ" كانَ لافتاً تحديد مواعيد منفردة للنواب التغيريين في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وقالت مصادرهم لـ"الأخبار" إن "هناك من اسمين إلى خمسة أسماء يؤيدها النواب، وأن هناك اجتماعات متواصلة للاتفاق حول اسم واحد لإيداعه لدى الرئيس عون".لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض لـ" الأخبار " إن "عدم الاتفاق حول اسم معين هو ما دفعنا إلى إرسال الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل مستقل"، فيما يدعي آخرون أن "الأمانة العامة هي من وضعت الأسماء وأرسلتها إلى بعبدا ولم تسأل إن كنا نريد الاجتماع بالرئيس عون ككتلة"، مشيرين إلى أنه في حال جرى الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة "سنطلب تعديل الموعد والاجتماع مع رئيس الجمهورية كتكتل يضم نواب التغيير". الإعلان

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