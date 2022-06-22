بين ميقاتي وسلام... "زكزكة"؟ (الجمهورية)

مع اعلان "اللقاء الديمقراطي" وحزب الكتائب انهما سيسميان السفير السابق نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، ينتظر ان تنحصر المناقشة بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي الذي تدلّ كل الاحصاءات والبوانتاجات على انه ما زال المتقدّم في هذه المنافسة، فيما كل المؤشرات السياسية تدل الى انه أيّاً كان الرئيس المكلف فإنّ عقبة التأليف امامه ستكون كأداء ان لم تكن مستحيلة التذليل بما يطوّل عمر حكومة تصريف الاعمال الى امد غير معلوم.
وفور اعلان "اللقاء الديمقراطي" والكتائب تسمية سلام اتّجهت الانظار الى "القوات اللبنانية" التي ستجتمع كتلتها النيابية اليوم برئاسة الدكتور سمير جعجع لتحديد موقفها النهائي من التكليف، في ظل رجحان احتمال تأييد سلام او الذهاب الى التمايز عن الآخرين بمرشّح ثالث او الامتناع عن التسمية، علماً ان أيّ خيار ستتخذه "القوات" غير سلام سيصبّ بنحو او آخر في مصلحة ميقاتي.
لكن مصادر "القوات" قالت لـ"الجمهورية
" ان "لا قرار متّخذاً في التسمية بعد، فكل الخيارات مفتوحة وهي خاضعة للنقاش، وان جعجع سيُطلِع اعضاء الكتلة على اجواء اللقاءات التي عقدها، وفي ضوء النقاش سيتخذ القرار المناسب".
كذلك اتجهت الانظار ايضا الى تكتل "لبنان القوي" الذي كان رئيسه النائب جبران باسيل اعلن انه لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ويجري اتصالات مع نواب "قوى التغيير" للاتفاق معها على تسمية شخصية لهذا الموقع الدستوري غير ميقاتي.
وعلمت "الجمهورية" ان الاتصالات متواصلة بين قيادتي "التيار الوطني الحر" وثنائي حركة أمل وحزب الله الذي يؤيّد تكليف ميقاتي، وان نتائج هذه الاتصالات ستتبلور خلال الساعات المقبلة، خصوصا انها تتناول في جانب منها خلفيات موقف باسيل المُعارض لتسمية ميقاتي وهي تتصل بمرحلة ما بعد التكليف وتركيبة الحكومة الجديدة. ومعلوم انّ باسيل كان قد طرح اسم نواف سلام في ايام تكليف الرئيس سعد الحريري وما قبله وما بعده، وعدّ بعض الاوساط يومها هذا الطرح على سبيل "الزكزكة" بالحريري وآخرين.