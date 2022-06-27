الاستشارات غير الملزمة ستشمل 129 نائباً وليس 128 (الجمهورية)

عُلم أنّ استشارات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي غير الملزمة ستشمل 129 نائباً وليس 128، مع الاشارة إلى أن النائب الإضافي "مجازاً"، فهو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيحضر بهيئته الادارية بناءً على دعوة الرئيس المكلّف الذي أراد توسيع بيكار المداولات والاستماع الى رأي المجلس المعني، انطلاقاً من موقعه وتركيبته، بالمساهمة في الخروج من النفق.
وعلمت أيضا "الجمهورية"
أنّ ميقاتي سيحضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية قبل بدء الاستشارات في مقر المجلس النيابي، بهدف حضّ النواب على ضرورة التعجيل في إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية ومشاريع أخرى.