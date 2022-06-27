صحف اليوم 27 حزيران 2022 - 00:29 27/06/2022 00:29:33 إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة... خلال الفترة المقبلة؟ (نداء الوطن)

إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة... خلال الفترة المقبلة؟ (نداء الوطن)

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LBCI News Lebanon



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ونقلت المصادر لـ توقّعت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية بيم لبنان واسرائيل أن تسفر الاتصالات المكوكية التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكستين بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة خلال الفترة المقبلة، مع إشارتها إلى أنّ استئناف المفاوضات سينطلق هذه المرة "من إحداثيات الخط 23 باعتباره السقف الأعلى لمطالب لبنان الحدودية".ونقلت المصادر لـ "نداء الوطن" معطيات تفيد بأنّ الإدارة الأميركية عازمة على التوصل إلى اتفاق حدودي بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع وجود إرادة دولية وإقليمية مهتمّة بنزع فتائل أي انفجار محتمل في المنطقة، إدراكاً بأنّ خطر اشتعال جبهة لبنان الجنوبية لن تبقى تداعياته محصورة بهذه الجبهة بل ستكون له انعكاسات وامتدادات تهدد أكثر من ساحة إقليمية. ورجّحت المصادر أن تؤدي الجهود الأميركية الراهنة إلى تعبيد الطريق نحو العودة السريعة إلى مفاوضات الناقورة لمحاولة إيجاد السبل الآيلة إلى تبديد الخلافات التقنية التي لا زالت تحول دون حل النزاع الحدودي اللبناني والإسرائيلي، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى التوقيع على خرائط الترسيم النهائية بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة.

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