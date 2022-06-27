صحف اليوم 27 حزيران 2022 - 00:37 27/06/2022 00:37:45 تشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام؟ (الشرق الاوسط)

تشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام؟ (الشرق الاوسط)

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LBCI News Lebanon



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واعتبرت مصادر نيابية بارزة أن "الجهاد الأكبر" بدأ لتشكيل حكومة جديدة لأن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة. علمت "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية مواكبة للأجواء السائدة حالياً لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الاخير وإن كان يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون فإنه في المقابل ليس في وارد التمديد للمشاورات إلى ما لا نهاية، وسيضطر في الوقت المناسب لأن يتقدم منه بتشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام، فإما أن يوافق عليها مع إدخال تعديلات طفيفة لا تبدل من توزيع الحقائب الوزارية بشكل جذري يطيح بها، ويعيد المشاورات إلى نقطة الصفر، أو أن يرفضها بالكامل ما يؤدي حكماً إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال.واعتبرت مصادر نيابية بارزة أن "الجهاد الأكبر" بدأ لتشكيل حكومة جديدة لأن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة.

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