ميقاتي وباسيل "وجهًا لوجه" اليوم: "DEAL OR NO DEAL" (نداء الوطن)

الإعلان

ستشهد ساحة النجمة اليوم لقاءً يخرق أجواء القطيعة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ليجتمعا وجهًا لوجه في قاعة الإستشارات النيابية غير الملزمة للتأليف، على نية محاولة التوصل إلى تقاطعات في التأليف تعيد وصل ما انقطع بينهما في التكليف.ورأت مصادر معارضة أن المحاصصة ستشكل نقطة الإرتكاز في هذا اللقاء، سيما وأن باسيل لم يتردد في الإفصاح عن وجود دفتر شروط سياسي لديه ينبغي على الرئيس المكلف الإلتزام به في سبيل تسهيل ولادة الحكومة، مشيرة لصحيفة "" إلى أن عملية "شد الحبال" بينهما ستنطلق عمليًا اليوم ليتضح في الأسابيع القليلة المقبلة خيط التشكيل من التعطيل ربطًا بما ستخلص إليه مفاوضات الجانبين في الكواليس المواكبة لمشاورات قصر بعبدا على قاعدة: "DEAL OR NO DEAL".