إضراب موظفي "المركزي" اليوم يعطل "صيرفة" ويهدد "التدقيق" (نداء الوطن)

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ستنزل نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم إلى الشارع لتنفذ وقفة تحذيرية، ما سيشل الدورة النقدية في البلاد ولو أن المصارف ستفتح أبوابها كالمعتاد. أما سبب النزول الى الشارع، فليس ماليًا وحياتيًا كما سائر القطاعات، بل إحتجاجًا كما جاء في بيان النقابة على "الملاحقات القضائية والإدعاءات التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها" من القاضية غادة عون.وأوضح مصدر مصرفي لصحيفة "" أن "هذه الخطوة ليست سوى جرس إنذار لخطوات مقبلة إذا ما استمرت القاضية عون في ممارسة إجراءاتها غير القانونية لأهداف ليست قضائية بل سياسية بحتة، وهو بمثابة تجن على موظفي المصرف وهم يعملون في أسوأ الظروف التي تعيشها البلاد".