أجواء هادئة رافقت إستشارات ميقاتي... والمكلفون يستعجلون الحكومة (الجمهورية)

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لخصت مصادر مطلعة مجريات الإستشارات غير الملزمة يوم أمس بقولها لصحيفة "" إن "الأجواء كانت هادئة وطبيعية، وغاصت بالحديث عن المواصفات التي ينبغي أن تتوفر بالحكومة الجديدة".وأشارت المصادر إلى أن "الرئيس المكلف كان منفتحًا على أي فكرة أو طروحات نيابية، وحرص على تدوينها، وكان واضحًا في إبداء رغبته في تشكيل حكومة للجميع وبأوسع مشاركة فيها، وتلبي حاجة البلد إلى مثل هذه الحكومة، في ظرف يوجب إلتحام كل الأطراف وشراكتهم في التصدي للأزمة والتخفيف من الأعباء على اللبنانيين، وبالتالي التعاون الكامل في كل ما يدفع بلبنان خارج الهاوية ويقربه من سكة الإنقاذ".