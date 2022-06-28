هوكشتين "ضيّق" الخلاف: بين هوف والـ 23 معدلاً (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه يتوقع أن تصل إلى بيروت، الأسبوع المقبل، نسخة عن رد تل أبيب على الاقتراحات اللبنانية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والتي حملها إلى دولة الاحتلال الوسيط الأميركي آموس هوكشتين الذي عقد اجتماعين عبر تقنية "الفيديو" مع مسؤولين في الوفد الإسرائيلي المفاوض. وفيما تكتّم الطرفان على ما دار في اللقاءين، أُعلن في إسرائيل أن الفريق المفاوض "استمع إلى آخر المستجدات" و"ناقش الطرفان صياغة توجه بنّاء يسمح للمفاوضات أن تمضي قدماً، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل". في حين، أشار بيان للخارجية الأميركية، أول من أمس، إلى أن المحادثات كانت "مثمرة"، وأدت إلى "تضييق الخلافات بين الجانبين". وأبدى البيان "استعداد الولايات المتحدة للاستمرار في العمل مع الأطراف المعنية في الأيام والأسابيع المقبلة".
وقالت مصادر متابعة للملف في بيروت لـ"الأخبار
" إن تعمد بيان الخارجية الأميركية الإشارة إلى "تضييق مساحة الخلافات" يعني أن الوسيط الأميركي توصل إلى "شيء ما مع الإسرائيليين أو أنه في وارد ذلك". ورجّحت احتمال نجاح هوكشتين في دفع العدو إلى التراجع عن مطالبته بالخط 1 بعدما نجح في انتزاع تخلٍ لبناني شفهي عن الخط 29، ما يعني تقليص الخلاف وضمان العودة إلى الخط 23. وبناءً عليه، يفترض أن تكون الخطوة المقبلة إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة "من دون شروط متبادلة"، التزاماً بما طلبه هوكشتين في بيروت خلال زيارته، على أن ينحصر البحث بين خط "هوف" والخط 23 معدلاً بعدما أضاف لبنان إليه كيلومترات قليلة تضمن حصوله على حقل "قانا" كاملاً، مع التزام لبناني بعدم العودة للمطالبة بالخط 29 مقابل التزام إسرائيلي مماثل بعدم طرح الخط 1.