سلام لـ"نداء الوطن": القمح متوفّر و"طلبيات" على الطريق!

تعقد ظهر اليوم وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية أول إجتماعات "خليّة الأزمة"، لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع كميات الطحين على الأفران، الأمر الذي سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء والتي يبلغ حجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق.
وأوضح وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ"نداء الوطن
" أنه سيتمّ خلال اجتماع اليوم وضع آلية بين وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية لبدء الرقابة المشددة من قبل مخابرات الجيش وقوى الأمن يومياً على الأفران، لكيفية استهلاك الأفران للطحين المدعوم من المطحنة الى الفرن، والتدقيق بالقسائم أو ما يُعرف بـ"البونات" التي تسلّم إلى الأفران.
وحول كيفية ضبط كميات الطحين التي تستهلك للخبز العربي وفصلها عن تلك التي تستخدم في صناعة المعجنات والكرواسان والكعك، أوضح سلام أنه "سيتم ذلك من خلال الجداول التي ستوضع والتي تتضمن معلومات عن كل فرن تتعلق بكمية طلبية الطحين سابقاً وتلك التي يطلبها حالياً والمدة التي تكفيه، فإذا كانت كمية معينة يستهلكها فرن محدّد على سبيل المثال لفترة شهر لصناعة الخبز العربي لم تعد تكفيه سوى لعشرة أيام، هنا يتمّ التدقيق والبحث في كيفية استخدام تلك الطلبية".
واللافت هذه المرة، بحسب سلام، أنّ الرقابة التي ستزاولها وزارة الإقتصاد ستكون بمؤازرة النيابة العامة التي ستجول بدورها على المطاحن والأفران وتدقق في كميات الطحين المدعوم والـ"بونات" المسلّمة الى الأفران.
وعن كميات القمح المتوفرة اليوم، أكّد سلام انه "يوجد نحو 25 ألف طن من القمح تكفي لنحو 3 أسابيع، 15 ألف طن وصلت منذ نحو 4 أيام وكان لدينا 10 آلاف طن"، وهناك نحو 15 ألف طن من المتوقع أن تصل، فضلاً عن طلبيات جديدة على الطريق ستصل تباعاً ما يعني بحسب سلام "أنه يوجد إكتفاء بمادة الطحين لغاية أكثر من شهر"، مؤكداً أن "الأموال موجودة وتستخدم من حقوق السحب الخاصة والطلبيات تتوالى". ولفت الى ان "قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار سيتم بدء استخدامه بعد نحو شهر". أما الدول التي يستورد منها لبنان حالياً مادة القمح، فلا تزال "أوكرانيا ورومانيا، مولدوفيا والدول المحيطة".