هل يزور ميقاتي قصر بعبدا اليوم؟ (الجمهورية)

كشفت مصادر سياسية مطّلعة أن لا زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم ليس لسبب سوى ان ليس هناك من جديد يتصل بعملية التأليف يشكّل سببًا لمثل هذا الموعد، وإن طرأ أي جديد يمكن ان يكون هناك لقاء في الايام المقبلة.
وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"
أنّ تشكيل حكومة جديدة يواجه عقداً غير سهلة، منها الصارخ ومنها ما هو جمر تحت الرماد، لافتة الى انّه لا بدّ من إيجاد مقاربة وسطى بين طلب رئيس الجمهورية ميشال عون اعتماد حكومة ثلاثينية تضمّ وزراء سياسيين، وبين طرح الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الداعي الى إبقاء الحكومة الحالية مع بعض التعديلات، وإلّا فإنّ استمرار تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية قد يصبح خيار الأمر الواقع.
واعتبرت الاوساط أنّ من مكامن الخلل في تشكيلة ميقاتي سحب حقيبة أساسية هي الطاقة من الأرثوذكس وإعطائهم في المقابل حقيبة المهجرين الهامشية.