ميقاتي من عين التينة إلى بعبدا: "لا وزراء دولة" (نداء الوطن)

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أوضحت مصادر واسعة الإطلاع أن باسيل عمد أمس إلى رفع مستوى الإشتباك مع الرئيس المكلف من سياسي إلى رئاسي، مستعينًا على قضاء حوائجه الوزارية بالضرب على وتر صلاحية رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة وحقه في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها، بينما كان ميقاتي على المقلب الرئاسي الآخر يتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الطرح العوني الداعي إلى توسيع التشكيلة الوزارية وتطعيمها بوزراء دولة سياسيين، لينتقل بعد زيارة عين التينة أمس إلى قصر بعبدا اليوم حاملًا تصورًا معدلًا أو تشكيلة جديدة تلتزم سقف الـ24 وزيرًا من دون أن تلحظ إضافة أي وزير دولة إليها.وكشفت المصادر لصحيفة "" أن بري حريص على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لكنه لا يبدي حماسة لإدخال وزراء دولة على التشكيلة الحكومية في هذه المرحلة لأن ذلك من شأنه أن يصعب عملية التأليف أكثر ويشرع الباب أمام المزيد من التعقيدات.