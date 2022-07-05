صحف اليوم 05 تموز 2022 - 23:53 05/07/2022 23:53:15 نبيل فهد لـ"الجمهورية": عروضات قبول الدفع بالكارت التي تقدمها بعض السوبرماركات تلقى تجاوبا كبيرا

نبيل فهد لـ"الجمهورية": خلال فترة عروضات القبول بالكارت يكون الاقبال على كل انواع السلع

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دفع, الكارت, نبيل فهد,سوبرماركت,نبيل فهد لـ"الجمهورية": خلال فترة عروضات القبول بالكارت يكون الاقبال على كل انواع السلع

LBCI News Lebanon





وقال فهد لـ"

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وأشار فهد الى ان عروضات الدفع بالكامل بواسطة البطاقة المصرفية بالليرة اللبنانية تحصل في السوبرماركات لفترات قصيرة اي ليوم واحد او اثنين كحد اقصى، والملاحظ انه لا يشمل كل الفروع إنما يقتصر على فروع مختارة. كما يعرض بعض السوبرماركات قبول الدفع بواسطة "اللولار" (الدولار المحلي) بنسبة 100% بشكل دائم ويحتسب اللولار في بعضها بـ 4700 ليرة. واعتبر ان هذا المبلغ يعتبر جيدا مقارنة مع سعر مبيع شيكات الدولار المحلي والذي وصل الى 12 % اي انّ الشيك المصرفي بقيمة 100 الف دولار بات يُباع اليوم بـ12 الف دولار فريش، بما يعني ان الدولار الواحد يُباع بـ 3600 ليرة بينما اصحاب السوبرماركات يشترونه بـ4700 ليرة.



ولاحظ فهد انه خلال فترة عروضات القبول بالكارت التي تقام في السوبرماركت يكون الاقبال على كل انواع السلع من دون استثناء، لا سيما اذا كانت هناك قدرة على شراء سلع لا تتقيّد بتاريخ استهلاك مثل: الشامبو وادوات التنظيف والمحارم اضافة الى الادوات المنزلية اذا توفّرت مثل الصحون والكبايات... وقال: بنتيجة الوضع يحاول المستهلك اخراج وديعته من المصرف بكل الوسائل المتاحة لأنه من جهة يخسر من قيمتها ومن جهة أخرى هو غير قادر على اخراجها بطريقة اخرى. أكد نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد انّ عروضات قبول الدفع بالكارت التي تقدمها بعض السوبرماركات تلقى تجاوبا كبيرا من المستهلكين لأنها تعكس حاجتهم لتسييل اموالهم العالقة في المصارف، كما هي مؤشر لصعوبة الاوضاع الاقتصادية وحاجتهم الكبيرة للسيولة.وقال فهد لـ" الجمهورية " انّ بعض المسؤولين سبق وطرحوا على اصحاب السوبرماركات اضافة عمولة على المستهلك الذي يريد ان يدفع فاتورته بالكامل بواسطة البطاقة المصرفية، الا اننا كنقابة رفضنا ذلك وشددنا على ان تبقى اسعارنا نفسها لكل الزبائن فمن غير المقبول ان تزيد الاسعار وفق طريقة الدفع.وأشار فهد الى ان عروضات الدفع بالكامل بواسطة البطاقة المصرفية بالليرة اللبنانية تحصل في السوبرماركات لفترات قصيرة اي ليوم واحد او اثنين كحد اقصى، والملاحظ انه لا يشمل كل الفروع إنما يقتصر على فروع مختارة. كما يعرض بعض السوبرماركات قبول الدفع بواسطة "اللولار" (الدولار المحلي) بنسبة 100% بشكل دائم ويحتسب اللولار في بعضها بـ 4700 ليرة. واعتبر ان هذا المبلغ يعتبر جيدا مقارنة مع سعر مبيع شيكات الدولار المحلي والذي وصل الى 12 % اي انّ الشيك المصرفي بقيمة 100 الف دولار بات يُباع اليوم بـ12 الف دولار فريش، بما يعني ان الدولار الواحد يُباع بـ 3600 ليرة بينما اصحاب السوبرماركات يشترونه بـ4700 ليرة.ولاحظ فهد انه خلال فترة عروضات القبول بالكارت التي تقام في السوبرماركت يكون الاقبال على كل انواع السلع من دون استثناء، لا سيما اذا كانت هناك قدرة على شراء سلع لا تتقيّد بتاريخ استهلاك مثل: الشامبو وادوات التنظيف والمحارم اضافة الى الادوات المنزلية اذا توفّرت مثل الصحون والكبايات... وقال: بنتيجة الوضع يحاول المستهلك اخراج وديعته من المصرف بكل الوسائل المتاحة لأنه من جهة يخسر من قيمتها ومن جهة أخرى هو غير قادر على اخراجها بطريقة اخرى.

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