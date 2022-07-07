الجواب الاسرائيلي على الترسيم الحدودي البحري.. ماذا اعلنته صحيفة الجمهورية؟

الجواب الاسرائيلي على الترسيم الحدودي البحري (الجمهورية)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم, لبنان,اسرائيل,الجواب الاسرائيلي على الترسيم الحدودي البحري (الجمهورية)

LBCI News Lebanon

كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية " من مصادر معنية مباشرة بملف الترسيم البحري، حقيقة الجواب الاسرائيلي الذي تبلّغه المسؤولون اللبنانيون من هوكشتاين وكذلك السفيرة الاميركية التي تولّت توضيح بعض التفاصيل المرتبطة به. حيث تضمن الجواب الاسرائيلي ما يلي:

الإعلان

- اولاً، قاربت اسرائيل بإيجابية الطرح اللبناني الذي نقله هوكشتاين حول الخط 23.

- ثانياً، انّ اسرائيل قد أنفقت في سبيل «حقل كاريش» وإعداده للاستثمار ما يقارب 15 مليار دولار. وبالتالي هي تعتبره حقاً تملكه بالكامل، ولن توقف العمل فيه.

- ثالثاً، أبدت اسرائيل استعدادها لإبداء مرونة مع لبنان في ما يتعلق بسعيه الى تثبيت الخط 23، مع تعرجات تتيح للبنان بأن يكون حقل قانا بالكامل ضمن حدوده. الّا انّ هذه المرونة مرهونة بتحقيق شرطين: الشرط الاول، انّ التعرّج الذي سيسود الخط، ستتأتى منه إنحناءات في بعض النقاط. والشرط الثاني، ان يتمّ تعويض اسرائيل مالياً عن الكلفة العالية التي ستخسرها بموافقتها على الانحناءة جنوب الخط 23.

- رابعاً، انّ اسرائيل لا تؤيّد العودة الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الناقورة.

- خامساً، انّ اسرائيل وإن كانت تمانع العودة الى استئناف المفاوضات في الناقورة، الّا انّها لا تمانع ان تتمّ مراسم توقيع الاتفاق النهائي على الترسيم في احتفال يُقام في الناقورة.



وبحسب معلومات الصحيفة، اسرائيل قد أعطت مهلة شهرين لتبدأ بعدهما العمل. ما يعني انّها تطلب حسم الجواب اللبناني النهائي على هذه الشروط خلال هذه الفترة.