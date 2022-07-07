ملف ترسيم الحدود البحرية... رسالة أميركية جديدة إلى لبنان (الاخبار)

أكد أكثر من مرجع لبناني "وجود تقدّم" على الصعيد ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، آخره ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، إن "مسألة ترسيم الحدود البحرية ستنتهي قريباً، وإن الحل سيكون لمصلحة لبنان"، وإن "لبنان أصبحَ على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة".
هذه الإيجابية التي تحدّث بها عون، تُعيدها مصادر مطلعة لـ"الاخبار"
إلى رسالة أميركية جديدة وصلت الى الجهات المعنية في لبنان تنقل بأن الولايات المتحدة ستحاول إقناع تل أبيب بالقبول بأن يكون حقل قانا من حصة لبنان من دون أن تطالب بتعويض.