صحف اليوم
08 تموز 2022 - 00:07
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فرصة امام اللبنانيين لكي "يزمطوا" بانتخاب رئيس للجمهورية (الاخبار)

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فرصة امام اللبنانيين لكي &quot;يزمطوا&quot; بانتخاب رئيس للجمهورية (الاخبار)
Lebanon News
أشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك اهتماماً أوروبياً، وخصوصاً فرنسياً، بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية في موعدها يشبه تماماً الحرص الأوروبي والفرنسي على إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في موعدها، وهو ما جرى فعلاً رغم كل التشكيك الذي سبقها.

وأكدت المصادر نفسها لـ"الاخبار" أن «ستاتيكو» اللاحرب واللاسلم في الإقليم، مع تأخر التفاهمات الإقليمية والدولية، سواء السعودية - الإيرانية أو الإيرانية الأميركية، قد توفر فرصة للبنانيين لكي «يزمطوا» بانتخاب رئيس في الوقت الضائع، وخصوصاً أن لا أحد من الأفرقاء قادر على أن يأخذ بصدره تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس في ظلّ تفاقم الأزمة المالية والمعيشية.
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ورأت المصادر، أن إجراء الانتخابات النيابية وفق الظروف القائمة في لبنان اليوم يسمح بالقول براحة تامة إن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قادر على الوصول إلى بعبدا بعد تفاهمات على المرحلة التي تلي الانتخابات مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
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