هل يستقيل وزراء "الوطني الحر" من الحكومة؟ (الجمهورية)

أكد مصدر سياسي مطلع أنّ احتمال استقالة الوزراء القريبين من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحكومة هو احتمال وارد اذا استمر التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار المصدر لـ"الجمهورية"
الى انه حتى لو أنّ الحكومة هي راهناً في موضع تصريف الأعمال فإنّ استقالة الوزراء المسيحيين ممكنة من حيث المبدأ، موضحاً أن اي خيار اضطراري من هذا النوع إنما يرمي، اذا تمّ اعتماده، الى الضغط على المعنيين للتعجيل في تشكيل الحكومة لأن ليس مقبولاً الاستمرار في تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وبالتالي تعطيل أشهرها الأخيرة.
وفي السياق ذاته، لفتت مصادر عليمة من دائرتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لـ«الجمهورية»إلى أنه لا يبدو انه سيكون هناك اجتماع بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبل عطلة عيد الاضحى .