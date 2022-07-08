صحف اليوم 08 تموز 2022 - 00:38 08/07/2022 00:38:17 أبو الحسن لـ"نداء الوطن": لا يمكن أن يتحمل المواطن اعباء فاتورة الاتصالات وعلى الوزارة إعادة النظر بتركيبتها المالية

أبو الحسن لـ"نداء الوطن": لا يمكن أن يتحمل المواطن اعباء فاتورة الاتصالات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبو الحسن, فاتورة الاتصالات ,قطاع الاتصالات ,أبو الحسن لـ"نداء الوطن": لا يمكن أن يتحمل المواطن اعباء فاتورة الاتصالات

LBCI News Lebanon





ولفت في حديث لـ

الإعلان

ومن هنا، شدد أبو الحسن على وجوب أن تجد الدولة حلاً لهذا الموضوع، ويمكن لوزارة الإتصالات إعادة النظر بكل تركيبتها المالية لناحية التوظيف العشوائي، الرعايات والعطاءات والتبرعات والرواتب والمصاريف والإيجارات، معتبرا أن كل هذه الأمور يجب إعادة النظر بها لتخفيض الفاتورة. رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنه كان يجدر بوزارة الإتّصالات أن تتحمّل جزءاً أساسياً من فاتورة الاتصالات وليس المواطن اللبناني باعتبار أن قطاع الإتصالات يجب ان يكون منتجاً ويدرّ ملايين الدولارات.ولفت في حديث لـ "نداء الوطن" الى أن المواطن لا يقوى على تحمّل أعباء تسعيرة الإتصالات بالدولار الأميركي وفق منصّة "صيرفة" التي تتحرّك صعوداً، في ظلّ تآكل كل مداخيل المواطنين أكان ذلك في القطاعين العام أو الخاص.ومن هنا، شدد أبو الحسن على وجوب أن تجد الدولة حلاً لهذا الموضوع، ويمكن لوزارة الإتصالات إعادة النظر بكل تركيبتها المالية لناحية التوظيف العشوائي، الرعايات والعطاءات والتبرعات والرواتب والمصاريف والإيجارات، معتبرا أن كل هذه الأمور يجب إعادة النظر بها لتخفيض الفاتورة.

الإعلان