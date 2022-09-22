تشكيلة الحكومة القديمة - الجديدة على نار الحسم في الأيام القليلة المقبلة (الجمهورية)

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باتت تشكيلة الحكومة الجديدة، أو بالأحرى الحكومة القديمة الجديدة على مسافة أمتار قليلة جدا من لحظة إصدار مراسيمها.وجزمت مصادر سياسية معنية بملف التأليف لصحيفة "" أن الصيغة الحكومية، إن كانت النوايا صافية ولم تبرز عراقيل مانعة ومعطلة لها، ستولد في غضون أيام قليلة أقصاها الأسبوع المقبل.وأشارت إلى أن ما ينقص الصيغة الحكومية هو بعض "الروتوش" الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك لإنهائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.وحسمت المصادر أن التعديل المطروح قد يتناول أربعة وزراء، حيث أن المحسوم خروجهم من الحكومة هم: وزير الإقتصاد أمين سلام، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المال يوسف الخليل، أما الوزير الرابع فمسيحي، كون التغيير المطروح من الأساس طال وزيرًا سنيًا ووزيرًا درزيًا ووزيرًا شيعيًا، فسيطال أيضًا وزيرًا مسيحيًا.