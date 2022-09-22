مداخلات عديدة أفضت إلى تقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي (الجمهورية)

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حصلت مداخلات عديدة من أطراف سياسية داخلية، إشتغلت حتى الأمس القريب بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبين الرئيس المكلف لتشكيل حكومة نجيب ميقاتي، أفضت إلى تقريب وجهات النظر والتنازل المتبادل عن الشروط العالية السقف، لمصلحة تشكيل حكومة.وكشفت مصادر سياسية لصحيفة "" أن السبب الاساس في ذلك ينحصر في الأجواء التي سادت في الفترة الأخيرة ولاحت فيها نذر إشكالات كبرى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، في حال لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية.ولفتت مصادر إلى أن الأصدقاء المشتركين قاموا بجهود حثيثة، وكذلك الفرنسيون الذين أرسلوا تمنيات متتالية حثوا من خلالها على تشكيل حكومة، تجنيبًا للبنان الوقوع في أي منزلقات سياسية تزيد من تعقيدات أزمته.