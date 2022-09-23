صحف اليوم 23 أيلول 2022 - 23:26 23/09/2022 23:26:06 لقاء النواب السنّة اليوم بدار الفتوى يمهد لأرضية مشتركة في الانتخابات الرئاسية (الشرق الأوسط)

المسؤول الإعلامي في دار الفتوى لـ"الشرق الأوسط": المفتي دريان سيلقي كلمة تتضمّن مواقف وطنية جامعة

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LBCI News Lebanon



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ويتوقع أن يحضر اللقاء 24 نائباً سنيّاً، ويتغيّب عنه ثلاثة فقط؛ هم حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة (من كتلة نواب التغيير) وأسامة سعد؛ حيث قدّم كلّ منهم مبررات غيابه، وفق ما أوضح المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قوّاص، الذي أكد لـ"



وشدد قوّاص على أن مفتي الجمهورية سيجدد التمسّك باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده التي لم تنفّذ بعد، وأهمية تعزيز علاقات لبنان بالدول العربية، ولن يدخل في زواريب السياسة الداخلية، مشيراً إلى أن المفتي "سيستمع لآراء النواب وخياراتهم في هذه الاستحقاقات". تترقّب الأوساط السياسية والشعبية، الخطاب الذي يلقيه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال لقائه النوّاب السنة في دار الفتوى عصر اليوم، وما سيتضمنه من مواقف وطنية تجاه الاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، ويكتسب اللقاء أهمية بالغة، كونه يمهّد لخلق أرضية مشتركة بين النوّاب السنة المنتمين إلى تكتلات وأحزاب سياسية مختلفة، وذلك في ضوء الآراء التي سيبدونها بالملفّات الحساسة ودورهم فيها، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".ويتوقع أن يحضر اللقاء 24 نائباً سنيّاً، ويتغيّب عنه ثلاثة فقط؛ هم حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة (من كتلة نواب التغيير) وأسامة سعد؛ حيث قدّم كلّ منهم مبررات غيابه، وفق ما أوضح المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قوّاص، الذي أكد لـ" الشرق الأوسط "، أن المفتي دريان "سيلقي كلمة تتضمّن مواقف وطنية جامعة، يسلّط فيها الضوء على المخاطر التي تتهدد البلاد ووحدتها، وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية خصوصاً انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية".وشدد قوّاص على أن مفتي الجمهورية سيجدد التمسّك باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده التي لم تنفّذ بعد، وأهمية تعزيز علاقات لبنان بالدول العربية، ولن يدخل في زواريب السياسة الداخلية، مشيراً إلى أن المفتي "سيستمع لآراء النواب وخياراتهم في هذه الاستحقاقات".

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